التربية: تخصيص فرق صحية لتعفير المدارس ومتابعة الوضع الصحي للطلبة

2020/11/08 | 17:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

اعلنت وزارة التربية، الاحد، عن تخصيص فرق من وزارة الصحة لزيارة المدارس بشكل يومي للتعفير والتعقيم ومتابعة الاجراءات الصحية مع انطلاق العام الدراسي الجديد في نهاية الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لـ/المعلومة/ ان “دوام المدارس سيكون يوما تفاعليا داخل المدرسة وخمسة ايام تعليم الكتروني”.

واضاف ان “اليوم التفاعلي يكون للأستاذ للمتابعة مع الطلبة والاجابة عن اسئلتهم واستفهاماتهم وتوضيح الامور الغامضة”، مشيرا الى ان “الطلبة سيوزعون على بقية الصفوف واتباع التباعد الاجتماعي داخل اروقة المدارس”.

واوضح فاروق انه “تم الاتفاق مع وزارة الصحة على تخصيص فرق خاصة من الصحة لزيارة المدارس لغرض التعفير والتعقيم ومتابعة الاجراءات الصحية فضلا عن متابعة الوضع الصحي داخل الصفوف للطلبة”.

وتابع ان “هيئة الراي على تواصل مع لجنة الصحة والسلامة لإصدار اي قرارات جديدة حسب المستجدات على الساحة والموقف الوبائي”.

وكانت لجنة الصحة والسلامة اعلنت، امس السبت، عن تحديد التاسع والعشرين من الشهر الجاري موعدا لبدء الدوام في المدارس وبمعدل يوم واحد في الاسبوع.انتهى25و

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