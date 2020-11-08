الخارجية العراقية تصدر بياناً بشأن فوز بايدن

2020/11/08 | 17:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت وزارة الخارجية، الأحد، تطلع العراق لتعزيز العلاقات الثنائية والدفع بعجلة الحوارات والتعاون مع الولايات المتحدة على الصُعد كافة، وذلك عقب فوز بايدن. وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 تشرين الثاني 2020)، أن "الوزير فؤاد حسين قدم التهنئة لرئيس الولايات المتحدة الاميركية المُنتخب جو بايدن".

وأضاف البيان أن "الوزير أكد التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية والدفع بعجلة الحوارات والتعاون بين البلدين على الصُعد كافة"، مبيناً أن "التحديات المشتركة تدعونا لتكثيف العمل المشترك".

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