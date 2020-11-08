بغداد تستعد لخطة “طوارئ” استعداد لموسم الأمطار

2020/11/08 | 17:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

بحث محافظ بغداد محمد جابرالعطا، الاحد، في اجتماع مع كادر المحافظة الاستعدادات والشروع بخطة طوارئ لموسم الامطار.

وقال العطا، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “الاجتماع ناقش الاستعدادات المبكرة لدائرة المجاري من تسليك وتنظيف الانابيب ومحطات المجاري ودعم المراكز بالاليات المتخصصة والكادر البشري استعدادا لموسم الشتاء”.

وأشار الى ان” اللقاء تضمن ايجاد حلول عاجلة وسريعة لبعض المشاكل التي تعاني منها مراكز المجاري وضمن الحدود الادارية لمحافظة بغداد”.



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