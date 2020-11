2020/11/08 | 17:22 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل / المكتب الإعلامي وصلَ فريق أمانة بغداد إلى مدينة اربيل للدخول في معسكر تدريبي يستمر لمدة سبعة أيام.وقالَ مشرف الفريق، أحمد عزت الموسوي: إن الهدف من المعسكر هو استثمار توقف الدوري للحفاظ على الجاهزية البدنية للفريق، وإبقاء الفريق بأجواء المنافسات من خلال خوض المباريات الودية المقررة مع الأندية المتواجدة هناك.مشيرا إلى:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ادارة نادي أمانة بغداد تستثمر فترة توقف دوري الكرة وتدخل فريقها بمعسكر تدريبي في أربيل استعداداً للجولة الرابعة

