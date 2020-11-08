"كورونا".. مؤشر الشفاء يرتفع والفيروس يواصل حصد العراقيين

2020/11/08 | 17:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتربت حصيلة الإصابات من نصف مليون

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى أكثر من 498 ألف حالة، بعد تسجيل أكثر من 2500 إصابة جديدة.

اقتربت الحصيلة أكثر من نصف مليون إصابة بفيروس كورونا

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 8 تشرين الثاني/أكتوبر، وتضمن تسجيل 2530 إصابات، و44 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

كما أشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 86%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 58 ألف شخص، 393 منهم تحت العناية المركزة.

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