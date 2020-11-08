مزرعة الامام الحسين (ع) تحدد موعد رفد الاسواق بالمحاصيل الزراعية

2020/11/08 | 17:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلن قسم التنمية الزراعية التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن موعد طرح انتاجه من المحاصيل في السوق المحلية، مبينا أن تلك المحاصيل ستسهم بدعم السوق المحلي والمواطن.

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