الحلبوسي يستقبل المجلس الاقتصادي العراقي ويشيد بمبادرة الشفاء الوطنية

2020/11/08 | 17:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، وفد المجلس الاقتصادي العراقي برئاسة إبراهيم المسعودي البغدادي.

وقال بيان لمكتب اعلام رئيس مجلس النواب تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل، اليوم الأحد، وفد المجلس الاقتصادي العراقي برئاسة إبراهيم المسعودي البغدادي”، مبينا ان “اللقاء ناقش مبادرة الشفاء الوطنية التي أطلقها المجلس الاقتصادي العراقي لدعم ومساندة الجهود الحكومية والشعبية للتصدي لجائحة كورونا وتداعياتها”.

واضاف البيان، ان “الوفد استعرض أهم المشاريع التي أنجزت ضمن المبادرة، ومنها بناء مستشفى المجلس الاقتصادي”، لافتا الى ان “الحلبوسي اشاد بهذه المبادرة وجهود القائمين عليها، خصوصا وهي تأتي لدعم الحكومة في ظل الأزمة المالية والصحية التي تمرُّ بها البلاد”.

واشار البيان الى ان “اللقاء بحث ايضا التحديات التي تواجه القطاع الخاص وسبل دعمه وتطويره، وضرورة إسهامه في دعم الاقتصاد الوطني”.

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