2020/11/08 | 17:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، ضبط حاوية بداخلها “معسل اركيلة” ممنوع من الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “السلطات بمنفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة تمكنت من ضبط حاوية بداخلها معسل اركيلة الممنوع من الاستيراد والمعد للتهريب”.وأشارت الى “ضبط …

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