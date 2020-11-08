الصناعة تتعاقد مع الزراعة لتجهيزها بـ500 طن من سماد العناصر الصغرى الصلبة والسائلة

2020/11/08 | 17:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وقعـت الشركة العامة للصناعات التعدينية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، عقداً مع الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لتجهيزها بـ500 طن من سماد العناصر الصغرى (الصلبـة والسائلـة).وأوضـح مدير عام الشركة ريـاض جاسـم كاظـم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “لدى معاونية مصانع ابن سينا التابعة للشركة مصنعا يختص بإنتاج أسمدة العناصر …

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