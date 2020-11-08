الكاظمي يؤكد وجود فرص استثمارية متاحة أمام الشركات السعودية

2020/11/08 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداستقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد (8-11-2020)، أعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي، لمناقشة الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقّعة بين البلدين.وأكد الكاظمي بحسب بيان نشره مكتبه الاعلامي وتلقته (بغداد اليوم)، على "أهمية عقد هذه الاجتماعات، التي تفضي الى تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، وتعزز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين".واشار الى ان "الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية"، مؤكدا "سعي الحكومة الى تذليل كل العقبات أمام الشركات التي ترغب في الاستثمار بالعراق".كما أوضح "أهمية تفعيل بعض المشاريع المشتركة بين البلدين ضمن إطار الجامعة العربية، فضلا عن تطوير العمل في السوق النفطية".

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