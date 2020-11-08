مصدر: الكاظمي والملك سلمان سيلتقيان عبر دائرة تلفزيونية اليوم

2020/11/08 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادكشف مصدر مطلع، اليوم الاحد (8-11-2020)، عن اجتماع مرتقب بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الملك السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "الكاظمي سيلتقي بالعاهل السعودي، سلمان عبد عبدالعزيز، عبر دائرة تلفزيونية ضمن برنامج زيارة الوفد السعودي".

واتفق الجانبان العراقي والسعودي، اليوم الاحد (8-11-2020)، على تعزيز العلاقات بـ 9 مجالات بينها النفط والصحة.وأكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل رئيس الجانب العراقي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية في جميع المجالات، ومنها الاقتصادية والاستثمارية، والنفط والطاقة والصناعة والزراعة والصحة والتعليم والبيئة وغيرها، وبما يخدم المصالح المشتركة".جاء ذلك "خلال انطلاق اعمال اللجنة العراقية السعودية في بغداد".وقال وزير النفط ان "هذا الاجتماع يأتي تواصلاً مع الاجتماعات السابقة بين الاشقاء، نهدف من خلالها الى تفعيل مذكرات التفاهم على ارض الواقع ، فضلاً عن تعزيز ذلك في مشاريع جديدة في مجال الربط الثنائي للكهرباء وصناعة البتروكيماويات واستثمار الغاز وغيرها، وقد لمسنا من الجانب السعودي رغبة حقيقة للتعاون وتقديم الدعم اللازم".من جانبة قال "وزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان عبر الدائرة التلفزيونية حرص المملكة على تطوير العلاقات واستدامتها مع الاشقاء بالعراق والعمل على الاسراع في تنفيذ مشاريع التعاون الثنائي في جميع المجالات ".من جانبه اشار رئيس الوفد السعودي وزير الصناعة بندر بن ابراهيم الخريف الى "اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين"، معبراً عن "امله في ان تفضى النقاشات الى مشاريع استثمارية مشتركة واعدة ، في المجالات كافة".وكان الوفد السعودي قد وصل بغداد صباح اليوم الاحد لعقد اجتماع اللجنة العراقية السعودية .



ويضم الوفد مسؤولين من وزارات الطاقة والكهرباء والنفط والصناعة والبيئة وعدد من الشركات السعودية المهمة .

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