وزير الصحة العراقي يحذر من اتساع إصابات كورونا في الشتاء

2020/11/08 | 17:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي، الأحد، من زيادة الإصابات بفيروس كورونا في موسم الشتاء مؤكدا أن العراق لايزال في الموجة الأولى للوباء....

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