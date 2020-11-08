معركة بنزرت: ملحمة وطنية؟ أم مؤامرة داخلية؟ - عزالدين بوغانمي

2020/11/08 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عزالدين_بوغانمي لا أتّهم الناس جزافا.



ولكني أوصّف واقع الحال للأسف.أحيانا أدخل صفحة أحد الأصدقاء المهمين من جهة مشاركتهم في صناعة الرّأي العام.



وأقرأ ما يكتبون حول قضايا وطنية خطيرة، لها علاقة بوحدة التّوانسة، أو بمصيرهم، أو بتاريخهم المشترك، فأجزّ على أسناني من الغيظ؛ والمرارة والشعور بالخيبة أمام استسهال تكرار المغالطات والأكاذيب دون بحث دقيق في حقائق الأمور..



إن هذا الكسل الفكري، وتشويه التاريخ الذي أص ......





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