2020/11/08 | 17:31 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قسم الإعلام والإتصال الحكومي أصدرت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد 2020/11/8، عددًا من الإجازات للأندية الرياضة وفق ما هو معمول عليه في كل سنة.وأكد مدير قسم الأندية الرياضية في دائرة التربية البدنية والرياضة بسام علي وادي أن الوزارة ماضية في إصدار الإجازات التنظيمية للأندية الرياضية وفق تعليمات وضوابط تأسيس الأندية التي صدرت في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الشباب والرياضة تصدر عدداً من الإجازات للأندية الرياضية first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الشباب والرياضة تصدر عدداً من الإجازات للأندية الرياضية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الشباب والرياضة تصدر عدداً من الإجازات للأندية الرياضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).