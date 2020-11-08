2020/11/08 | 17:48 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللاعبان علاء عبد الزهرة و حسين علي يتخلفان عن وفد المنتخب الوطني الذي يغادر غداً الى دبي بعد تأكد اصابتهما بفايروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/08 | 17:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللاعبان علاء عبد الزهرة و حسين علي يتخلفان عن وفد المنتخب الوطني الذي يغادر غداً الى دبي بعد تأكد اصابتهما بفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللاعبان علاء عبد الزهرة و حسين علي يتخلفان عن وفد المنتخب الوطني الذي يغادر غداً الى دبي بعد تأكد اصابتهما بفايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).