وزير العمل: قانون الضمان الجديد يتضمن امتيازات تلبي طموحات المواطنين

2020/11/08 | 17:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الأحد، أن الامتيازات التي يتضمنها قانون الضمان الاجتماعي الجديد ستلبي حاجة المواطن، داعيا موظفي الوزارة لبذل المزيد من الجهود لخدمة المواطن.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، في خبر لها تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، أن “الركابي زار محافظة ذي قار والتقى مدير دائرة الرعاية الاجتماعية […]

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