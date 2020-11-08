التربية تعلن زيادة الطاقة الاستيعابية لمعاهد الفنون الجميلة للعام الدراسي الجديد

2020/11/08 | 17:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، موافقة الوزير علي حميد الدليمي، على زيادة الطاقة الاستيعابية لأقسام معاهد الفنون الجميلة للبنين والبنات / الدراسة الصباحية ، للعام الدراسي 2020 – 2021 .

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