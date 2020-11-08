اصابة لاعبي المنتخب الوطني والزوراء علاء عبد الزهرة وحسين علي بكورونا

2020/11/08 | 17:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن نادي الزوراء، اليوم الاحد، اصابة لاعبي المنتخب الوطني والزوراء "علاء عبد الزهرة وحسين علي" بفيروس كورونا.

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