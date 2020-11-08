كورونا يضرب اسود الرافدين

2020/11/08 | 17:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجرى المنتخب الوطني بكرة القدم، فحوصاً طبية قبل السفر الى معسكره المنتظر في دولة الامارات العربية المتحدة.

واظهرت نتائج الفحوص اصابة اللاعبين علاء عبد الزهرة وحسين علي بفيروس كورونا، فضلاً عن اصابة مدرب اللياقة البدنية.

وسيخضع المصابون للحجر الصحي ولن يغادروا مع وفد الفريق الى الامارات غداً.

ويخوض منتخب اسود الرافدين، معسكراً تدريبياً في الامارات وسيواجه الاردن واوزباكستان ودياً.

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