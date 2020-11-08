الزراعة تعلن عن إتلاف لقاحات بيطرية واضافات علفية منتهية الصلاحية

2020/11/08 | 17:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاحد، عن اتلاف كمية من اللقاحات البيطرية والاضافات العلفية المنتهية الصلاحية في طريبيل.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ملاكات المحجر البيطري في طريبيل التابع لقسم المحاجر البيطرية، قامت بإتلاف كمية من اللقاحات البيطرية تقدر تصل إلى ( ٢٤٠ ) علبة سعة ( ١ ) لتر المانية المنشأ بالاضافة الى كمية مقدارها ( ٣٦٠ ) كغم من الاضافات العلفية / فول الصويا صينية المنشأ المخصصة للاستهلاك الحيواني لانتهاء الصلاحية وعدم وجود موافقة دائرة البيطرة”.

واوضحت الوزارة، ان “عملية الاتلاف تمت بعد تلقي المحجر البيطري في طريبيل طلباً من مركز كمرك طريبيل الحدودي التابع لمديرية كمرك المنطقة الغربية بفحص هذه الكميات الموزعة على عدد من السيارات الخاصة و بيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الحيواني”، لافتة ان “نتائج الفحوصات التي اجريت في المحجر البيطري في المنفذ، بينت ان هذه المواد منتهية الصلاحية و غير صالحة للاستهلاك الحيواني ، وعلى اثر ذلك تم حرق و اتلاف الكميات الموجودة بالمنفذ الحدودي و تنظيم محاضر اتلاف اصولية“.

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