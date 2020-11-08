هدف هاري كين القاتل يمنح توتنهام الصدارة

2020/11/08 | 17:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

قاد الدولي الإنجليزي هاري كين فريقه توتنهام هوتسبير لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد تسجيله هدفاً قاتلاً في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي جمع ناديه بويست بروميتش.

وانتهى اللقاء، بفوز توتنهام بهدف دون مقابل، بعد أن أرسل مات دوهرتي كرة من الجانب الأيمن، ليقابلها كين برأسه ويودعها بداخل شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 88".

وحقق توتنهام فوزه الثالث على التوالي في الدوري ليصبح رصيده 17 نقطة من ثماني مباريات، مع احتفاظ ليفربول بفرصة استعادة الصدارة إذا فاز على مانشستر سيتي الأحد، في حين لا يزال ويست بروميتش دون أي فوز في الدوري هذا الموسم".

المصدر: سكاي نيوز

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