2020/11/08 | 17:57 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: الحكومة تسعى لتذليل العقبات أمام الشركات التي ترغب في الاستثمار بالعراق.

– الكاظمي: الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية في العراق.

– الكاظمي للوفد السعودي: هذه الاجتماعات تفضي الى تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض.

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