الزراعة: فيروس الاسماك موسمي سينتهي خلال ايام ولا لقاح له

2020/11/08 | 17:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص..

اكدت زارة الزراعة، الاحد، ان الفيروس الذي اصاب الاسماك موسمي وغير معدي وسينتهي خلال ايام قليلة، مؤكدة عدم وجود لقاح للفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف لـ/المعلومة/ ان “الفيروس الذي اصاب احواض الاسماك انتشر في بابل وصلاح الدين واطراف بغداد فقط والاضرار خفيفة”.

واضاف ان “الفيروس عادة ينتشر بين الاسماك في الخريف والربيع وغير مخيف كونه فيروس غير معدي للإنسان ولا ضرر على الانسان في تناول السمكة المصابة”، مشيرا الى ان “سببها يعود الى عدم اتباع التعليمات الصحية من قبل اصحاب الاحواض واكتظاظ الاسماك داخل المتر مربع الواحد”.

واوضح ان “الفيروس ليس له لقاح علمي حتى الان لكنه موسمي سينتهي خلال ايام قليلة”.

وشهدت الايام الماضية نفوق العديد من الاسماك بسبب مرض فيروسي في العديد من المحافظات.انتهى25و

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