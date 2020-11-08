التربية توافق على زيادة الطاقة الاستيعابية لمعاهد الفنون الجميلة

2020/11/08 | 17:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

وافق وزير التربية، علي حميد الدليمي، الأحد، على زيادة الطاقة الاستيعابية لأقسام معاهد الفنون الجميلة للبنين والبنات / الدراسة الصباحية، للعام الدراسي 2020 – 2021 .

وذكر بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إن “الوزارة ابلغت أقسام الاعداد والتدريب / شُعبة المعاهد التابعة للمديريات العامة للتربية في المحافظات (بغداد الكرخ الأولى والثالثة ، الرصافة الأولى ، نينوى ، البصرة ، الانبار ، صلاح الدين ، كركوك ، ديالى ، واسط ، النجف الأشرف ، القادسية ، ذي قار) ، بزيادة الطاقة الاستيعابية بواقع (10) طُلاب لكل قسم في معاهد الفنون الجميلة / الدراسة الصباحية”.

وأشار الى أن “ذلك يتم بعد توفر الإمكانيات اللوجستية المتمثلة بـ(القاعات الدراسية و الملاكات التدريسية فضلاً عن الأثاث المدرسي) “.



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