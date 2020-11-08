2020/11/08 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن المدير الإداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس، الاحد، إصابة لاعبين من صفوف المنتخب الوطني بفيروس كورونا.

وقال كوركيس في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "الفحوصات أثبتت إصابة لاعبي المنتخب الوطني علاء عبد الزهرة وحسين علي بفيروس كورونا".وأضاف، أن "اللاعبين ابتعدا عن تدريبات المنتخب الوطني، المقامة على ملعب الشعب في بغداد، استعدادا لوديتي الأردن وأوزبكستان في الثاني عشر والسابع عشر من الشهر الجاري".

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