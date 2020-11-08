ترامب: نرى إفادات تشير إلى تزوير في تصويت بنسلفانيا

2020/11/08 | 18:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المحكمة العليا الأميركية على إلزام ولاية بنسلفانيا بفصل الأصوات المتأخرة عن الموعد الدستوري للاقتراع.

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