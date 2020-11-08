المعارضة البرلمانية التي غيبتها المحاصصة - شمخي جبر

2020/11/08 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شمخي_جبر من المتفق عليه ان البرلمان هو المؤسسة التي ينعكس في هيكلها التنوع الديني والطائفي والسياسي، وان سيطرت عليه الأغلبية فالروح الديمقراطية تؤكد احترام الأقلية وضمان تعبيرها عن رأيها ومواقفها.تعرف المعارضة في النظام السياسي الديمقراطي على انها حزب او كتلة سياسية او ائتلاف مكون من مجموعة أحزاب يختلفون مع الحكومة في برنامجها وسبل تطبيقه، ويحدث هذا عادة داخل البرلمان، فتسعى المعارضة الى تشكيل كتلة تهد ......





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