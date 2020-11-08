اغلاق شركة للادوية في اقليم كوردستان

2020/11/08 | 18:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاحد، شركة للادوية بسبب مخالفتها للتعليمات والتعامل مع الادوية غير المرخصة.

وذكرت مديرية السيطرة النوعية والمستلزمات الطبية KMCA التابعة لوزارة الصحة في اقليم كوردستان، خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه ضمن اطار نشاطات لجان الرقابة في اسواق كوردستان، وبعد التفتيش والمتابعة، تم اغلاق شركة للادوية لمخالفتها التعليمات والتعامل مع الادوية غير المرخصة، باتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.

واضافت: اننا نهيب بجميع شركات الادوية، الالتزام بتعليمات السلامة ورخصة الادوية، مؤكدة ان المخالفين يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.

يشار الى ان المديرية لم تذكر اسم الشركة او مكانها فيما اذا كان الاغلاق بشكل مؤقت او نهائي.

PUKmedia ترجمة‌

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