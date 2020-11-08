الكاظمي: تذليل العقبات امام الشركات السعودية الراغبة في الاستثمار

2020/11/08 | 18:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، يوم الاحد، ان الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية، مشيرا الى ان الحكومة تسعى لتذليل كل العقبات امامها.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الأحد، أعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي، الذي يعقد اجتماعاته في العاصمة بغداد، لمناقشة الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقّعة بين البلدين.

واكد الكاظمي، حسب البيان، على أهمية عقد هذه الاجتماعات، التي تفضي الى تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، وتعزز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين.

واشار الى، ان الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية، لافتا الى ان الحكومة تسعى الى تذليل كل العقبات أمام الشركات التي ترغب في الاستثمار بالعراق، موضحا، أهمية تفعيل بعض المشاريع المشتركة بين البلدين ضمن إطار الجامعة العربية، فضلا عن تطوير العمل في السوق النفطية.

PUKmedia عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء‌

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