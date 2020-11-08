الكاظمي: الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية

2020/11/08 | 18:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 6 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد، ان الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية، وان الحكومة تسعى الى تذليل كل العقبات أمام الشركات التي ترغب في الاستثمار بالعراق.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (8 تشرين الثاني 2020)، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل اليوم الأحد، أعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي، الذي يعقد اجتماعاته في العاصمة بغداد، لمناقشة الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين".

وشدد الكاظمي، بحسب البيان، "على أهمية عقد هذه الاجتماعات، التي تفضي الى تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، وتعزز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين".

وبين، أن "الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية، مؤكدا سعي الحكومة الى تذليل كل العقبات أمام الشركات التي ترغب في الاستثمار بالعراق، كما أوضح أهمية تفعيل بعض المشاريع المشتركة بين البلدين ضمن إطار الجامعة العربية، فضلا عن تطوير العمل في السوق النفطية".

وفي وقت سابق من اليوم الاحد، بدأ وفد سعودي يضم عددا من أعضاء مجلس وزراء السعودي، زيارة رسمية إلى العراق، بهدف بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" في تقرير لها اليوم، 8 تشرين الثاني 2020، أن الوفد الذي يترأسه وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، يضم وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير النقل، صالح بن ناصر الجاسر، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف القطاعات.

وأضاف التقرير انه "من المقرر أن يلتقي الوفد خلال الزيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي".

كما من المقرر أن تعقد خلال الزيارة اجتماعات بين الجانبين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب عقد عدد من اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي-العراقي لمناقشة التقدم في المواضيع والأنشطة المرتبطة بأعماله وأبرز ما تم إنجازه والاتفاقيات الموقعة بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية كافة.

وأشارت الوكالة السعودية إلى أن "الزيارة تأتي تمهيدا للاجتماع المرتقب بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

فيما أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان عبر الدائرة التلفزيونية، حرص المملكة على "تطوير العلاقات واستدامتها مع الاشقاء بالعراق والعمل على الإسراع في تنفيذ مشاريع التعاون الثنائي في جميع المجالات".

فيما أشار رئيس الوفد السعودي وزير الصناعة بندر بن ابراهيم الخريف، إلى "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين"، معبرا عن أمله في أن "تفضي النقاشات إلى مشاريع استثمارية مشتركة واعدة في المجالات كافة".

من جانبه أكد وزير النفط العراقي، احسان عبدالجبار، حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية مع السعودية في جميع المجالات، حيث قال في بيان خلال انطلاق أعمال اللجنة العراقية- السعودية في بغداد، إن "هذا الاجتماع يأتي تواصلا مع الاجتماعات السابقة، نهدف من خلاله الى تفعيل مذكرات التفاهم على أرض الواقع، فضلا عن تعزيز ذلك في مشاريع جديدة في مجال الربط الثنائي للكهرباء وصناعة البتروكيمياويات واستثمار الغاز وغيرها".

واضاف، "لمسنا من الجانب السعودي رغبة حقيقة للتعاون وتقديم الدعم اللازم".

جدير بالذكر ان الوفد السعودي قد وصل بغداد صباح اليوم الأحد، لعقد اجتماع اللجنة العراقية - السعودية، وضم الوفد مسؤولين من وزارات الطاقة والكهرباء والنفط والصناعة والبيئة وعددا من الشركات السعودية "المهمة".

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