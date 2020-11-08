استثمارا لعطلة المباريات الدولية ..فريق امانة بغداد يعسكر في اربيل

2020/11/08 | 18:11 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصلَ فريق أمانة بغداد إلى مدينة اربيل للدخول في معسكر تدريبي يستمر لمدة سبعة أيام استثمارا لايام توقف الدوري الكروي بسبب عطلة المباريات الدولية للمنتخبات

وقالَ مشرف الفريق، أحمد عزت الموسوي: إن الهدف من المعسكر هو استثمار توقف الدوري للحفاظ على الجاهزية البدنية للفريق، وإبقاء الفريق بأجواء المنافسات من خلال خوض المباريات الودية المقررة مع الأندية المتواجدة هناك.

مشيرا إلى: ان ادارة النادي، وبالاتفاق مع الجهاز الفني، وفرت معسكرا تدريبيا للفريق في اربيل إبتداءً من السبت، ويستمر لمدة أسبوع من اجل منح الملاك التدريبي فرصة رفع رتم الوحدات التدريبية، وزيادة الانسجام بين اللاعبين .

واضافَ: ان الفريق سيخوض مباراتين وديتين، الأولى أمام البيشمركة يوم غد الإثنين، والثانية مع اربيل يوم الخميس المقبل، مبينا أن الفريق قد خاضَ وحدته التدريبية الأولى بمشاركة جميع اللاعبين، وسيواصلُ تدريباته بواقع وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية.

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