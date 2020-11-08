من عرعر إلى النخيب.. الحشد ينشئ ساتراً ترابياً وخندقاً لتأمين الصحراء (صور)

2020/11/08 | 18:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاحد، البدء بإنشاء ساتر أمني استراتيجي من عرعر إلى النخيب.



وذكرت مديرية الاعلام في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 تشرين الثاني 2020)، أن "قوات اللواء 26 بالحشد الشعبي شرعت، الاحد، بإنشاء ساترٍ ترابيّ يحاذيه خندقٌ على طول الشريط الممتدّ من منفذ عرعر الحدوديّ وصولاً الى ناحية النخيب كمرحلةٍ أولى، على أن تعقبه مراحل أُخَر حسب خطّة عملٍ وُضِعت لهذا الغرض، من أجل زيادة التحصينات الأمنيّة والحيلولة دون وقوع أيّ خرقٍ أمنيّ".

وأشار البيان إلى أن "الساتر يعد من الأعمال الاستراتيجيّة التي ينفذها اللواء 26 بالحشد الشعبي والذي يهدف إلى تقطيع أوصال الصحراء أمام المجاميع الإرهابيّة وقطع التواصل بين هذه المجاميع في الصحراء الغربيّة، ويُنهي إمكانيّة تواصلها مع صحراء الوسط والجنوب، ويُعدّ واحداً من أهمّ الحواجز الأمنيّة التي تُقام في العراق، لكونه سيُسهم في تأمين صحراء شاسعة تناهز مساحتها ثلث مساحة البلد".

وأشار إلى أن "الساتر يبلغ طوله (120 كلم) وارتفاعه (3 أمتار) وعرض قاعدته (4 أمتار) ويبلغ عمقُ الخندق (1.30 م)، وقد بلغت نسبةُ ما تمّ إنجازه من العمل 10% لمسافةٍ تُقدّر بأكثر من (15 كم)".

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