2020/11/08 | 18:18 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التربية تتخذ قراراً بشأن معاهد الفنون الجميلة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أعلنت وزارة التربية، الاحد، الموافقة على زيادة الطاقة الاستيعابية لمعاهد الفنون ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التربية تتخذ قراراً بشأن معاهد الفنون الجميلة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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