التربية تتخذ قراراً بشأن معاهد الفنون الجميلة

2020/11/08 | 18:18 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت وزارة التربية، الاحد، الموافقة على زيادة الطاقة الاستيعابية لمعاهد الفنون ا...

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