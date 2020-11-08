بابل تسجل إصابات بفيروس “الكوي هيربس” المسبب لنفوق الأسماك

2020/11/08 | 18:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بابل..

أعلنت محافظة بابل، الاحد، تسجيل إصابات بمرض فيروس “الكوي هيربس” الذي يصيب الأسماك ويؤدي الى نفوقها.

وقال مدير المستشفى البيطري في المحافظة احمد فاضل لـ /المعلومة/ إن “بابل سجلت عدد من الاصابات بفيروس الكوي هيربس الذي يصيب الأسماك ويسبب نفوقها، بيد أن عدد الإصابات أقل من العامين الماضيين، وإجراءاتنا مستمرة للحد من عملية انتقاله”.

وأضاف، أن “المستشفى البيطري بدأ بتوزيع المستلزمات بشكل مجاني في الأماكن التي تظهر فيها بؤر الاصابة، فيما تقوم الفرق المختصة بتقديم الارشادات وتصحيح الاجراءات الخاطئة التي يقوم بها المربين، حيث يحتفظون ببعض الأسماء من العام السابق وهي حاملة للفيروس وتبدأ عملية الانتقال في المواسم”.

وأشار إلى أن “الإصابات ظهرت في الاحواض الخاصة بتربية الاسماك والبحيرات أيضا”، مؤكدا “عدم وجود علاج او لقاح لهذا الفيروس لغاية الان.”.



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