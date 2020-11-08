2020/11/08 | 18:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد وزير الصناعة السعودي بندر السعدون، حرص الحكومة السعودية على التعاون مع العراق ووزارة الصناعة تحديدا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول كبير يؤكد حرص الحكومة السعودية على التعاون مع العراق ووزارة الصناعة تحديدا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول كبير يؤكد حرص الحكومة السعودية على التعاون مع العراق ووزارة الصناعة تحديدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).