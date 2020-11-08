بالصور.. ساتر أمني استراتيجي من عرعر الى النخيب

2020/11/08 | 18:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شرعت قوات اللواء 26 بالحشد الشعبي، الاحد، بإنشاء ساترٍ ترابيّ يحاذيه خندقٌ على طول الشريط الممتدّ من منفذ عرعر الحدوديّ وصولاً الى ناحية النخيب كمرحلةٍ أولى.

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