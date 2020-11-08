صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 544 المسجلة اليوم

2020/11/08 | 18:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاحد، عن تسجيل 544 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 193 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 544 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

193 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

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قطاع بغداد جديدة 57 حالة

قطاع الشعب 19 حالة .

قطاع البلديات الاول 8 حالات

قطاع المدائن 19 حالة

قطاع النهروان 29 حالة

قطاع الصدر 19 حالة

قطاع البلديات الثاني 24 حالة

قطاع الاستقلال 9 حالات

– 351حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 104 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



الجوادر ’ جميلة , الكيارة ,

الشعب 17 حالة محلة 317, 337, , ,

345, 357 .



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,331

البلديات 11 حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,

شارع فلسطين 15 حالة محلة 505, 503, • 506 , ,502 , 504 ,

الامين 14 حالة محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•

بغداد جديدة 10 حالات محلة 701 •709 706 , 704 ,

, الزعفرانية 16 حالة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , , 949•

الكرادة 19 حالة محلة 903, 905, •

905 , , 906 , 909 ,

الاعظمية 15 حالة محلة, 314

, 302 , 310 , 314 , 311 ,

الحسينية 14 حالة محلة .



222 .



219 , 215 ’ 213 ’ الاستقلال

المدائن 13 حالة , جسر ديالى , حي الوحدة ,الوردية

زيونة 7 حالات محلة 714

حي الخليج 4 حالات محلة 703

شارع النضال 7 حالات محلة 103

المشتل 10 حالات محلة 751 وقرب جامع النعيمي

الغدير 5 حالات محلة 706

الكاظمية 4 حالات محلة 427

اللطيفية 4 حالات

حي القاهرة 10 حالات محلة 303 , 305

الفحامة حالة واحدة

الكرخ الدورة3 حالات ,

حي النصر 4 حالات , 773

حي السلام حالة واحدة , 408

البنوك 10 حالات , 319 , 335 , 321

المنصور 6 حالات شارع 14 رمضان

الراشدية حالتين

, 312 سبع ابكار 9 حالات محلة 332

المعامل حالة واحدة الزراعي

الكفاح 5 حالات محلة 125, 111

حي تونس 5 حالات محلة 300

الصليخ 4 حالات326

حي الزهراء 10 حالات محلة 757

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 64447 توفي منهم1374 للاسف فيما اكتسب الشفاء 58278 ومتبقي قيد العلاج 4795”.





ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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