الكاظمي يفتح الطريق أمام الاستثمارات السعودية ويتعهد بتذليل العقبات

2020/11/08 | 18:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع أعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي في بغداد، بحث توسيع العمل في المشاريع الاستثمارية.

وبيّن الكاظمي للوفد السعودي أن الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية، متعهدا بسعي حكومته إلى تذليل كافة العقبات أمام الشركات التي ترغب في الاستثمار بالعراق.وشدد رئيس الحكومة على أهمية تفعيل بعض المشاريع المشتركة بين البلدين ضمن إطار الجامعة العربية، فضلا عن تطوير العمل في السوق النفطية.

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