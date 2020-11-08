كركوك تستذكر الصحافة الاشورية

2020/11/08 | 18:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة الذكرى (171) لصدور اول صحيفة اشورية التي حملت اسم ( زهريرا دبهرا )، اقام البيت الثقافي في كركوك، التابع لدائرة العلاقات الثقافية العامة، جلسة حوارية للاعلامي عوديشو ايشي كوركيس.

وفي مستهل الجلسة التي اقيمت على قاعة البيت الثقافي بمدينة كركوك يوم الاحد 8/تشرين الثاني/2020 رحب الاديب موشي بولص بالحضور، شاكرا البيت الثقافي لاحياءه هذه المناسبة ، ومن ثم تحدث الاعلامي المحاضر عوديشو ايشي عن بدايات الصحافة الآشورية واصدار اول جريدة في ولاية أورمية شمال ايران عام 1849 وكان على راس تحريرها الدكتور بنيامين لاباري و الاستاذ ميرزا شموئيل و كانت في البداية شهرية ومن ثم اصبحت نصف شهرية وتميزت بتنوعها الاخباري والثقافي والادبي وذات اهتمامات تاريخية واستمرت بالصدور.



وباربعة صفحات لغاية عام 1918.

وكانت فعلا اشعة النور للاشوريين و في ذلك الزمن، وصدرت بعد هذا التاريخ اعداد ومجموعات اخرى كثيرة من الصحف الاشورية وكانت للكائنس والفرق التبشيرية دور كبير في اصدار هذه الصحف، ثم ذكر المحاضر شهداء الصحافة الاشورية منهم (اشور يوسف) الذي يعد مؤسس الصحافة الاشورية وهو اول شهيد للصحافة الاشورية حيث ولد في مدينة خربوط وقتل على يد الاتراك العثمانين في مذابح 1915 حيث انشأ جريدة مرشد الاشوريين وكان ذات نهج قومي وصدرت باللغتين الاشورية و العربية، موضحا ان اغلب شهداء الصحافة الاشورية تعرضوا للاضطهاد وحملات الاعتقال طلية فترة الامبراطورية العثمانية وبعضهم اضطروا الى الهجرة الى اوروبا وامريكا وبقيت الصحافة الاشورية متلحمة مع الشرق وتاريخها وتراثها وارض اجدادها حيث صدرت مجموعات مختلفة من الصحف الاشورية في انكلتر والارجتين.

واضاف الاعلامي عوديشو ان الصحافة الاشورية ظهرت في (العراق وسوريا ) ايضا ولعبت دور في خدمة الادب و الثقافة والتراث الاشوري ووصلت ذروة نشاطها في السبعينات من القرن الماضي ، مشيرا الى ان الصحافة الاشورية اصبحت شبهة منقرضة بسبب تعرضها لحملات القمع والاضطهاد في العراق.

في ختام الندوة شكر المحاضر عوديشو مدير البيت الثقافي في كركوك يوسف طيب صالح على اقامة هذا النشاط الثقافي للتعريف بالصحافة الاشورية، بالمقابل قدم يوسف الطيب شهادة تقديرية للاعلامي عوديشو ايشي تثمينا وتقديرا ودوره في خدمة محافظة كركوك والاعلام الاشوري.

PUKmedia/ كركوك/ رزكارشواني

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