ضجة بعد اعتداء عمرو دياب على معجب (فيديو)

2020/11/08 | 18:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للفنان المصري، عمرو دياب، وهو يعتدي على أحد معجبيه.

ويرصد المقطع المصور المتداول أخذ عمرو دياب الهاتف الذكي الخاص بأحد المعجبين من يده، وذلك أثناء محاولة الأخير التقاط صورة له في كواليس أحد حفلاته الغنائية.

ولم يكشف المقطع المصور عن سبب غضب عمرو دياب، الأمر الذي أثار جدلا بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر البعض منهم أن تصرفه غريب وغير معهود من جانبه، بينما اعتبر آخرون أنه تصرف غير لائق بحق المعجب.

وكان عمرو دياب أحيا حفلا غنائيا في ختام مهرجان الجونة السينمائي، بحضور العديد من الفنانين، في مقدمتهم دينا الشربيني وهاني رمزي وهالة صدقي.

من ناحبة أخرى، طرح عمرو دياب مؤخرا أغنية جديدة هي "الجو جميل"، عبر تطبيق "أنغامي" الموسيقي، وهي كلمات محمد القياتي ولحن محمد يحيى وتوزيع موسيقي أحمد عادل.

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