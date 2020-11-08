إعادة الاعتبار إلى -شبه الجزيرة العربية- : تاريخٌ شِبْهُ مجهول، و افقٌ رحيب - محمد عبد الشفيع عيسى

2020/11/08 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_الشفيع_عيسى فى وقت من الأوقات، خلال السبعينيات ومطالع الثمانينات من القرن المنصرم، بدا وكأن منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية "مكتفية بذاتها" فى مواجهة سائر المنطقة العربية عموماً .



حينذاك كانت "فورة أسعار النفط" فى ذروتها الهائجة ، صعوداً وهبوطاً ، وإيرادات النفط تمثل المحرك للنمو على النطاق العربى العام ، مشرقاً ومغرباً.



كانت الاستثمارات الأجنبية البليونية فى بلدان الخليج وشبه الجزيرة، حيث الشركات العملاق ......





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