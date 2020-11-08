زمن موناليزا الحزينة: بقية الفصل الثامن عشر - دلور ميقري

2020/11/08 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري 4في ذلك الوقت من أواخر الصيف، صارت رودا تتغيّب مع أولادها عن البيت؛ تحل ضيفة عند أختها بيان أو تقيم لدى السيّدة مليحة.



في هذه الحالة، كانت أمّو بدَورها تتبعد عن بيت شقيقها.



هذا الأخير، كونه ينام جل ساعات النهار ثم ينطلق إلى عمله الليلي، فإنه أهمل العناية بحال الدار أو أنه لم ينتبه إلى ذلك أصلاً.



كادت طيور الكناري والحسون أن تهلك عطشاً وجوعاً في القفصين، المخصصين لها.



وهذا كان أيضاً حال نباتات ......





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