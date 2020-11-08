الكاظمي: الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية

2020/11/08 | 18:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد، أن الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية.

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