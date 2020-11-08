انفوغرافيك… رؤساء الولايات المتحدة في القرن الماضي

2020/11/08 | 18:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد في القرن الماضي، قاد الجمهوريون الانتخابات الرئاسية الأميركية بوجود 9 رؤساء في البيت الأبيض، بينما يتفاخر الديموقراطيون بثمانية رؤساء فقط.

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