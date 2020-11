2020/11/08 | 18:49 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/ المكتب الإعلامي للأتحاد اختتمت فعاليات بطولة المنطقة الشمالية للمواي تاي لفئتي الشباب و المتقدمين و التي احتضنها قاعة نادي آشتي بمحافظة السليمانية برعاية وزير النفط السيد احسان عبد الجبار والتي أستمرت فعالياتها للفترة من الرابع ولغاية السابق من الشهر الحالي وبمشاركة أكثر من 140 لاعب يمثلون (11) نادي من محافظات (اربيل والسليمانية والموصل)،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برعاية وزير النفط...



سيروان يحصل على لقب بطولة المنطقة الشمالية للشباب والمتقدمين بالمواي تاي first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برعاية وزير النفط… سيروان يحصل على لقب بطولة المنطقة الشمالية للشباب والمتقدمين بالمواي تاي) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برعاية وزير النفط… سيروان يحصل على لقب بطولة المنطقة الشمالية للشباب والمتقدمين بالمواي تاي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).