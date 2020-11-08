2020/11/08 | 18:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر أمني، الأحد، بأن قنبلة يدوية، انفجرت على منزل أحد المواطنين، في منطقة الأعظمية.



وأضاف المصدر، لـ"ناس" أنه بتاريخ (7 تشرين الثاني 2020) " تلقت القوات الأمنية في منطقة الأعظمية، إشعاراً بانفجار رمانة يدوية على منزل أحد المواطنين، وتوجهت فوراً إلى مكان الحادث، للتعرف على ملابساته"، مشيراً إلى "عدم وجود إصابات بشرية" .

وأشار إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في ملابسات الواقعة، لمعرفة مصدر رمي القنبلة اليدوية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعظمية: انفجار قنبلة على منزل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعظمية: انفجار قنبلة على منزل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).