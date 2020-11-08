2020/11/08 | 18:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، إنقاذ طفل وانتشال جثة آخر إثر حادث حريق اندلع في مجمع الأرامل بجانب الكرخ.وذكر بيان للدفاع المدني، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، أن “فرق الدفاع المدني تمكنت، في جانب بغداد الكرخ، من اخماد حادث حريق كبير اندلع داخل عدد من الكرفانات داخل مجمع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع حريق يؤدي بحياة احد الاطفال في مجمع الارامل ببغداد المركز الخبري الوطني.

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