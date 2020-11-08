2020/11/08 | 18:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 2530 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 498549 حالة.وارتفع إجمالي الوفيات داخل الدولة إلى 11327، اليوم الأحد، بعد تسجيل 44 حالة وفاة جديدة، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة.وبلغت …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات "كورونا" بالعراق تقترب من النصف مليون.. ونسبة الشفاء 86%) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات "كورونا" بالعراق تقترب من النصف مليون.. ونسبة الشفاء 86%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).