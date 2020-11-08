رئيس الوزراء العراقي: الباب مفتوح أمام استثمارات الشركات السعودية

2020/11/08 | 18:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، أن الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الكاظمي استقبل أعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي، …

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