2020/11/08 | 18:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد موقفه من نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدا أنها “انتخابات مسروقة”.

وكتب ترامب في تغريدة اليوم الأحد: “هؤلاء الناس لصوص.



أجهزة المدن الكبرى فاسدة.



هذه انتخابات مسروقة”.

وأضاف: “أفضل مؤسسة لإجراء استطلاعات الرأي في بريطانيا أشارت هذا الصباح إلى أنه من الواضح أن هذه الانتخابات كانت مسروقة، وأنه من المستحيل تصور أن بايدن تفوق في بعض هذه الولايات..



حيثما كان الأمر مهما، سرقوا ما كان عليهم أن يسرقوه”.



انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: هذه انتخابات مسروقة!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: هذه انتخابات مسروقة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).